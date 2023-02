Valse start voor Eddie Dunbar: Ier moet opgeven in Ronde van Valencia

Eddie Dunbar had zich zijn start voor Team Jayco AlUla ongetwijfeld anders voorgesteld. De Ierse klimmer kwam in de openingsetappe van de Ronde van Valencia, zijn eerste koers voor zijn nieuwe werkgever, ten val en moet passen voor de resterende dagen.

De 26-jarige Dunbar maakte woensdag tijdens de openingsrit van de Ronde van Valencia kennis met het Spaanse asfalt. “Helaas zal hij niet aan de start verschijnen van de tweede etappe. Hij heeft namelijk last van pijn en stijfheid in zijn hand, veroorzaakt door de valpartij. Het is nu tijd om te rusten, te herstellen om dan 100% klaar te zijn voor de volgende koers”, laat Team Jayco AlUla weten via social media.

Nieuwe rol

Dunbar besloot vorig jaar INEOS Grenadiers te verlaten voor een nieuw avontuur in Australische dienst. Bij zijn nieuwe ploeg kan de Ier nog meer zijn eigen ding doen, met name in het rondewerk. Zo zal hij dit jaar in een grote ronde te zien zijn als kopman. “Momenteel is de Giro d’Italia het plan. Daar zal hij onze man voor het klassement zijn”, vertelde Matt White, tegenwoordig high performance director, aan The Irish Times, niet zo lang geleden.

“Eddie heeft nog maar één grote ronde gereden in zijn carrière. Het is duidelijk dat hij op dat vlak kansen heeft gemist. Hij heeft nog niet de kans gekregen om echt te tonen wat hij waard is. Vorig jaar kreeg hij een aantal kansen in rittenkoersen en die heeft hij met beide handen aangegrepen. Hij won er twee”, verwees White naar de eindzeges van Dunbar in de Settimana Internazionale Coppi e Bartali en de Ronde van Hongarije.