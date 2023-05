Valentine Fortin de snelste in Bretagne Ladies Tour na ontregelde sprint

Valentine Fortin heeft de tweede etappe van de Bretagne Ladies Tour gewonnen. De Franse renster van Cofidis klopte Marta Lach en Martina Alzini in een ontregelde sprint. Lach blijft de leidster in het algemeen klassement.

De openingsetappe van de Bretagne Ladies Tour werd dinsdag gewonnen door de Poolse Marta Lach. Met een voorsprong van dertien seconden dook ze de tweede etappe in, waar de rensters van Plémet naar Saint-Méen-le-Grand moesten rijden. Goed voor een tocht van 124,3 kilometer over overwegend vlakke wegen.

Aan de andere kant lagen er in de lokale omloop heel wat stukken die best lelijk omhoog liepen. Ook de laatste kilometer was een typische oplopende finish, ideaal voor de sterke sprintsters dus. Uiteindelijk kregen we in het oosten van Frankrijk ook een sprint te zien.

Ontregelde sprint

Die sprint werd wel ontregeld door een grote valpartij. Het zorgde ervoor dat een select groepje, met daarin een overwicht voor de dames van Cofidis, gingen sprinten om de zege. Het was Fortin die overtuigend naar de zege sprintte. De renster van de Franse ploeg klopte leidster Lach. Ploegmate Martina Alzini maakte het feestje van Cofidis compleet en eindigde als derde. Door haar tweede plaats blijft Lach de leidster van het algemeen klassement.