Valentin Madouas soleert in knotsgekke koers naar Franse wegtitel

Valentin Madouas mag zich een jaar lang de kampioen van Frankrijk noemen. De 26-jarige renner raakte in de finale alleen voorop en kwam na een loodzware, veelbewogen dag solo over de streep. Rudy Molard maakte het feestje voor Groupama-FDJ compleet door een kleine twee minuten later als tweede te eindigen. Julien Bernard werd derde.

Het Frans wegkampioenschap voor mannen startte dit jaar in Hazebrouck. Vanaf daar ging het linea recta naar Cassel, waar vijftien lokale ronden afgelegd moesten worden. De Mont Cassel (1,5 km aan 4,4%) en de aankomststrook (1,2 km aan 7,3%) waren daarin de telkens terugkerende hellingen. Een lastig circuit dus. Na 224 kilometer zou er geen koekenbakker als eerste over de streep rijden.

Grote en sterke kopgroep

Op het zware parcours ontstond al vroeg een grote en vooral sterke kopgroep. Daarbij maar liefst acht man van Groupama-FDJ: Bruno Armirail, Romain Grégoire, Thibaut Pinot, Rudy Molard, Quentin Pacher, David Gaudu, Valentin Madouas en Olivier Le Gac. Arkéa-Samsic had met Ewen Costiou, Elie Gesbert, Anthony Delapace, Laurent Pichon en Mathis Le Berre ook vijf renners mee. De rest van de groep bestond uit Pierre-Luc Périchon, Bryan Coquard (Cofidis), Aurélien Paret-Peintre, Nicolas Prodhomme, Alex Baudin (AG2R Citroën), Florian Sénéchal (Soudal Quick-Step), Julien Bernard (Trek-Segafredo), Pierre Latour (TotalEnergies) en Axel Laurance (Alpecin-Deceuninck Development). Julian Alaphilippe had de slag gemist en zou later ook uit het peloton lossen.

De samenwerking vooraan was niet al te best. Sommige renners trokken ten aanval, anderen moesten afhaken. De groep versplinterde zo snel. Twee renners wisten met nog zo’n honderd kilometer te gaan echt weg te komen: Costiou en Grégoire. Terwijl veel vroege aanvallers terugzakten tot bij het peloton, vormde zich een achtervolgend groepje van vijf renners. Het ging om Molard, Madouas, Gesbert, Le Berre en de uit de achterhoede teruggekeerde Dorian Godon. Zij sloten op zo’n tachtig kilometer van de finish aan bij het kopduo.

Chaos

Het verschil met het peloton liep snel op. Aanvankelijk reed alleen Cofidis, dat niemand meehad. Later, toen duidelijk werd dat Aurélien Paret-Peintre en TotalEnergies-renner Jérémy Cabot de sprong naar voren niet konden maken, kreeg Cofidis de steun van AG2R Citroën. De op zeventig kilometer van de streep gemeten achterstand van twee minuten liep daardoor weer wat terug. Het zorgde ervoor dat meerdere renners de oversteek dachten te kunnen maken. Terwijl Costiou en Grégoire de rol moesten lossen bij de koplopers, slaagden enkele coureurs daar ook daadwerkelijk in.

Op 35 kilometer van het einde hadden we zo een kopgroep met Molard, Madouas, Gesbert, Le Berre en nieuwkomers David Gaudu, Benoît Cosnefroy, Tony Gallopin, Julien Bernard, Clément Champoussin en Nans Peters slaagden daar ook in. Bij het ingaan van de voorlaatste viel deze groep echter alweer volledig uit elkaar. Groupama-FDJ stak het lont in het kruitvat en kwam zelf uitstekend uit de schermutselingen. Ze bleven met drie renners over vooraan: Gaudu, Madouas en Molard. Werd het een ploegentijdritje naar de streep?

Madouas solo

Nee, want na nauwelijks vijf kilometer waren er alweer nieuwe ontwikkelingen. Eerst loste Gaudu, daarna zakte Molard erdoor. Madouas stond er met nog twintig kilometer te gaan dus alleen voor, tegen een achtervolgend groepje met Gallopin, Bernard en zijn ploeggenoot Molard, die uiteraard niet meewerkte. Hij verzamelde niettemin een voorsprong van meer dan een minuut, maar toen leek het noodlot toe te slaan. Materiaalpech. Madouas kreeg echter snel een nieuwe fiets en verloor nauwelijks tijd.

Sterker nog, in de kilometers die volgden, liep hij alleen maar verder uit. Bij het ingaan van de laatste kilometer had hij een minuut en veertig seconden voorsprong op de achtervolgers. Hij kon het laatste klimmetje relatief rustig nemen en op de top uitgebreid zegevieren. Een kleine twee minuten nadat hij winnend over de streep kwam, passeerde zijn ploeggenoot Rudy Molard de finish als tweede. De laatste podiumplaats was voor Julien Bernard.