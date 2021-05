Valentin Ferron troeft Pierre Rolland af in vierde etappe Tour du Rwanda

Valentin Ferron heeft zijn eerste zege als wielerprof te pakken. Hij heeft namelijk de vierde etappe van de Ronde van Rwanda op zijn naam geschreven. De 23-jarige Fransman van Total Direct Energie rondde een vroege vlucht succesvol af door landgenoot Pierre Rolland (B&B Hotels p/b KTM) te kloppen in een sprint à deux.

Een kopgroep kreeg al vroeg in de etappe een vrijgeleide. Seth Hakizamana (Skol Adrian Niyonshuti Academy), Azzedine Lagab (Algerijnse selectie), Carlos Quintero (Terengganu), Valentin Ferron (Total Direct Energie), Uhiriwe Byiza Renus (Rwanda), Pierre Rolland (B&B Hotels p/b), Eric Manizabayo (Benediction), Jean Bosco Nsengimana (Rwandese selectie), Tomas Goytom (Eritreese selectie) en de bedrijvige Belg Lennert Teugels (Tarteletto-Isorex) reden kort na het vertrek uit Kigali weg.

Teugels verzamelt opnieuw veel punten

De 123,9 kilometer lange etappe telde diverse beklimmingen. Niet zo gek aangezien Musanze het meest bergachtige district is van Rwanda. In de eerste kilometer wachtte al een klimmetje van de tweede categorie. Er zouden daar nog twee van volgen, net als twee hellingen van eerste categorie. De laatste 3,6 kilometer naar de finish in Musanze liepen omhoog aan een gemiddelde van 4,7%.

Op weg naar de stad in het noordwesten van Rwanda moesten twee renners voor de finale afhaken. Quintero werd al snel teruggeworpen, Renus kende later in de etappe moeilijkheden om te volgen. Lennert Teugels stak onderweg een bergsprint en twee tussensprints op zak. De Belg kwam weliswaar tekort voor de ritzege, maar finishte alsnog op een keurige zesde plaats, op iets minder dan een halve minuut van de winnaar. Ook mocht hij op het erepodium wederom de berg- en de puntentrui in ontvangst nemen.

Ferron kraait victorie

Na een finale waarin er geen enkele demarrage een lang leven was beschoren kwam het aan op de slotklim. Daar maakten Valentin Ferron en Pierre Rolland er een Frans feestje van. De twee mochten strijden om de zege, nadat ze thuirijder Eric Manizabayo als laatste van zich af hadden geschud. Ferron troefde de voormalige winnaar van de witte trui in de Tour de France af in de sprint.

Brayan Sánchez behield de leiding in het algemeen klassement. De Colombiaan van Team Medellin voerde de groep der favorieten aan, die anderhalve minuut na Ferron over de meet kwam. Met nog vier etappes te gaan (waaronder een tijdrit met finish op de befaamde Muur van Kigali) is hij echter alles behalve zeker van de eindzege.