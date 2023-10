zaterdag 7 oktober 2023 om 18:39

Val speelt Evenepoel parten in Lombardije: “Jammer, want ik had echt supergoede benen”

Remco Evenepoel en de Ronde van Lombardije: het is voorlopig vooral een haat-haat verhouding. De Belg had naar eigen zeggen heel goede benen, maar een vroege valpartij gooide roet in het eten. “Die val heeft mijn wedstrijd gehypothekeerd. Jammer, want ik had echt supergoede benen.”

De renner van Soudal Quick-Step, voor de start een van de topfavorieten voor de overwinning, kwam al vroeg ten val. En het bleek een crash met gevolgen. Zo kampte Evenepoel met een bebloede elleboog. “Mijn knie was ook gehavend, net als mijn bil en rug. Dat heeft veel gehypothekeerd. Ik heb ook wat met mijn radio gesukkeld en ben zo heel wat energie verloren”, keek Evenepoel met VTM terug op zijn val.

De Belgische kampioen wist wel weer zijn plek in te nemen in het peloton, maar was op de flanken van de Passo di Ganda niet in staat om de beste klimmers te volgen. “De val speelde toch wel parten en miste ik die procentjes om aan te klampen. Maar echt door het ijs zakken, deed ik niet. Ik hield redelijk goed stand en reed een uitstekende afdaling.”

“Zo kwam ik nog dichterbij, maar er was één man outstanding vandaag”, doelt Evenepoel op winnaar Tadej Pogacar. “Zonder die val doe ik mee voor plaats twee. Uiteindelijk kom ik daar maar een halve minuut voor te kort. Ik word dan nog negende. Dat betekent dat ik niet slecht was. Het gaat hier elk jaar iets beter”, is bij Evenepoel het glas halfvol.

Evenepoel liet na de finish van Il Lombardia ook weten dat hij in 2024 gewoon zal uitkomen voor Soudal Quick-Step. Voor de start van de Italiaanse klassieker wilde hij nog weinig kwijt over zijn toekomst, maar na de finish van de Italiaanse klassieker was hij zeer duidelijk.