Val schakelt Wiebes uit in Belgium Tour: “Jammer, want we reden heel goed”

Lorena Wiebes zag haar kansen op de eindzege in de Lotto Belgium Tour door een val in rook opgaan. Op de Muur van Geraardsbergen ging een renster voor haar tegen de grond en die ruïneerde zo de kansen van de kopvrouw van Team DSM.

“De ploeg heeft heel goed gewerkt en we lieten zien dat we sterk zijn”, liet Wiebes weten. “Op de laatste beklimming van de Kapelmuur bracht Pfeiffer (Georgi, red.) me in een echt goede positie, alleen hadden we pech dat iemand voor mij viel en mij meenam in haar val. Toen ik terug op de fiets zat, probeerde ik zo hard mogelijk te achtervolgen. Ik had echter ook wat schade van de val en moest het laatste stuk lopen. Jammer, want we reden heel goed vandaag.”

Haar ploegleider Huub Duijn zag zijn ploeg een geweldige wedstrijd rijden. “Jammer genoeg was het einde teleurstellend. We lieten zien dat je door goed samenwerken heel sterke rensters kunt verslaan. Onze vrouwen waren geweldig en met nog vijfhonderd meter te gaan werd ons plan perfect uitgevoerd. Helaas kwam Lorena ten val op het laatste stuk van de fameuze Kapelmuur en daardoor was ze uitgeschakeld in de strijd om de dagzege en het eindklassement.”

“Gelukkig zat ze snel weer op de fiets en kon ze nog derde worden in de eindstand. Ook was ze de beste jongere. Ik ben heel trots op hoe de vrouwen deze week als ploeg hebben gereden. Met een etappezege en een derde plaats in het klassement gaan we nog steeds tevreden naar huis”, aldus Duijn.