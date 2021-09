Vadim Pronskiy loopt meerdere breuken en klaplong op in Coppa Sabatini

Vadim Pronskiy komt dit wielerseizoen niet meer in actie. Bij een harde val in de Coppa Sabatini liep de jonge Kazachse renner van Astana-Premier Tech meerdere breuken op. Ook hield hij een klaplong over aan zijn crash in de Italiaanse eendagskoers, die gisteren in de Toscaanse provincie Pisa werd verreden.

Pronskiy werd na zijn val naar het ziekenhuis gebracht waar röntgenfoto’s een gebroken elleboog, een gebroken rib en een gebroken wervel in de onderrug, en een klaplong aan het licht brachten. “Gelukkig zijn alle breuken niet-verplaatst, zodat Vadim niet hoeft te worden geopereerd. Hij is nu stabiel en zal nog enkele dagen in het ziekenhuis blijven totdat de klaplong voldoende is genezen om met de auto terug naar huis te worden vervoerd. Bij vliegen bestaat het risico dat er weer een nieuwe klaplong ontstaat”, laat ploegarts Andrei Mikhailov weten.

“Gezien de aard van zijn verwondingen zal Vadim dit seizoen niet meer kunnen koersen, dus we richten ons nu op zijn herstel en revalidatie”, aldus de arts. Ook Harold Tejada, ploeggenoot van Pronskiy bij Astana-Premier Tech kwam ten val in de Coppa Sabatini en moest worden nagekeken in het ziekenhuis, maar de Colombiaan kwam er zonder breuken vanaf. Vanwege pijn aan de nek en meerdere kneuzingen verschijnt hij zaterdag echter niet aan de start van de Memorial Marco Pantani.