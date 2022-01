Vaccinatiegraad bij profploegen varieert van 40 tot 100 procent

De UCI heeft voorbije maanden oktober en november een enquête gehouden onder WorldTeams, Women’s WorldTeams en ProTeams naar de vaccinatiegraad met het coronavaccin in het peloton. De resultaten laten in de vaccinatiegraad grote verschillen zien.

De UCI hield de enquête in het kader van de aanpassing van haar coronaprotocol, dat maandag van kracht wordt en van toepassing is op alle wegkoersen op de internationale kalender. Volgens de bond was de respons op de enquête ‘tevredenstellend’, variërend van 100% bij de Women’s WorldTeams tot 79% bij de ProTeams.

Uit de resultaten vanuit de ploegen blijkt dat de vaccinatiegraad uiteenloopt van 40 tot 100%. Het komt dus voor dat het hele personeel is gevaccineerd, maar ook slechts twee op de vijf personen. De UCI meldt niet om welke ploeg(en) het gaat. Bij 75% van de ploegen is echter meer dan 80% van het personeel (renners en stafleden) volledig gevaccineerd.

Voor de overgrote meerderheid van de ploeg is de vaccinatiegraad van de stafleden hoger dan die van de renners, respectievelijk 85 en 79%. De vaccinatiebescherming van Women’s WorldTeams is beter dan die van de WorldTour-mannenploegen en de ProTeams (97% tegenover 79 en 86%). De UCI schat dat de vaccinatiegraad van het peloton momenteel 82,7% is.

Ondanks de uiteenlopende resultaten, noemt de UCI de vaccinatiegraad in het peloton ‘goed’. Op basis van deze en andere resultaten is het UCI-coronaprotocol bijgewerkt. De wielerbond moedigt ploegen aan ‘om ervoor te zorgen dat zoveel mogelijk renners in het peloton gevaccineerd zijn, en de derde dosis van het vaccin wordt sterk aanbevolen’.

