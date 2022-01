UCI werkt coronaprotocol bij: geen vaccinatieplicht voor wedstrijden

De UCI heeft in aanloop naar het nieuwe wegseizoen haar coronaprotocol bijgewerkt. De bond benadrukt dat het uitgangspunt is dat tijdens wedstrijden de strengste regels gelden. Er komt geen vaccinatieplicht voor UCI-wedstrijden.

Het bijgewerkte protocol wordt maandag van kracht en is van toepassing op alle wegwedstrijden die zijn opgenomen in de internationale kalender: van de WorldTour en WK’s tot aan wedstrijden in de categorie .1 en .2. Het protocol is opgesteld door een team onder leiding van de medisch directeur van de UCI, professor Xavier Bigard, en bestaat uit een afvaardiging van de renners, de ploegen, de teamartsen en wedstrijdorganisatoren.

De nieuwe versie komt in grote lijnen overeen met het gezondheidsprotocol van 2021 en legt de nadruk op nationale regelgeving, vaccinatieniveaus en individuele preventiemaatregelen. “Voor 2022 benadrukken de UCI en haar partners in de stuurgroep het feit dat wanneer de nationale wetten in het gastland van een evenement strenger zijn dan de regels van de UCI, de wetten van dat land voorrang hebben.”

“Indien de nationale wetten echter minder streng zijn, gelden de regels van de UCI. De ploegen worden aangemoedigd om ervoor te zorgen dat zoveel mogelijk renners in het peloton ingeënt zijn, en de derde dosis van het vaccin wordt sterk aanbevolen”, aldus de UCI.

Geen vaccinatieplicht

Er komt geen vaccinatieplicht voor UCI-wedstrijden. Wie deel wil uitmaken van ploegbubbels in de eendagskoersen en meerdaagse koersen van minder dan zeven etappes, moet óf volledig zijn gevaccineerd, óf een negatieve PCR-test van minder dan twee dagen oud kunnen overleggen. Voor ploegbubbels in meerdaagse koersen van zeven etappes of meer is een negatieve PCR-test van minder dan twee dagen oud nodig, ongeacht of de persoon al dan niet is gevaccineerd.

Tijdens de Grote Rondes zullen tussentijdse PCR-tests worden uitgevoerd. De regels gelden niet alleen voor de renners, maar ook voor UCI-personeel, commissarissen, antidopingambtenaren, het medisch team, organisatoren en journalisten. Daarnaast blijven regels als de verplichting om een mondkapje te dragen, voldoende afstand bewaren en regelmatig de handen te wassen nog steeds van toepassing.

De coronaprotocollen voor de andere wielerdisciplines worden binnenkort bijgewerkt en worden op de website van de UCI gepubliceerd.