Vacature: Sales Agent Nederland bij Ekoï

Ad

Houd je van fietsen, mountainbiken of gravelfietsen en wil je werken voor een dynamisch bedrijf dat in direct contact staat met de beste wielrenners, triatleten en mountainbikers ter wereld, maar dat ook een grote gemeenschap van fietsliefhebbers heeft? Ekoï is op zoek naar een medewerker klantenservice/After Sales voor de Nederlandse en Vlaamse markt.

Als Sales Agent ben je werkzaam op het hoofdkantoor van Ekoï in het zonnige Frejus en rapporteer je aan de Country Manager voor Nederland en Vlaanderen (Werkzaam in Nederland) en de Global Export Manager (werkzaam op het hoofdkantoor van Ekoi in Fréjus). Daarnaast help je de Nederlandse en Vlaamse markt te ontwikkelen. Je staat veel in contact met klanten om hen te informeren en adviseren, terwijl je bijdraagt aan de commerciële en administratieve verwerken van klantorders. Daarvoor onderhouden je een volledige kennis over het productassortiment om de juiste informatie te kunnen verstrekken.

Jouw profiel:

Beschikbaar van maandag tot vrijdag van 09:00 tot 17:00

Uitstekende mondelinge en schriftelijke communicatievaardigheden in het Nederlands. Goede kennis van de Franse en Engelse taal

Eerdere ervaring bij klantenservice

Ervaring met online beheer en internationale omgevingen

Ekoï biedt:

Een internationale werkomgeving in een dynamisch jong team

Een concurrerend salaris

Korting op onze producten

Een uitstekende aanvullende verzekering (mutuel)

Leuke teambuildingsdagen

De pluspunten om Ekoï te overtuigen:

Je bent dynamisch, vindingrijk en vooral positief

Je hebt een commerciële en adviserende instelling

Je moedertaal is Nederlands, je spreekt vloeiend Frans en eventueel Engels

Een professionele, proactieve houding en initiatief met uitzonderlijke aandacht voor detail en uitstekende organisatorische vaardigheden

Je hebt een passie voor sport (idealiter wielrennen, triatlon, gravel of MTB) en hebt een goede kennis van deze producten (of je bent bereid om hier alles over te leren)

Je kunt goed overweg met een computer- en IT-programma’s. Ervaring met PrestaShop en Zendesk is een pré.

Het salaris wordt bepaald naar aanleiding van je ervaring, op basis van een 35-uren contract. Geïnteresseerd? Stuur dan je CV naar [email protected]