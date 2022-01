Vacature: Freelance marketeer voor RIDE Magazine

Ride

Na een succesvol debuutjaar van RIDE Magazine waarin we drie print edities en twee digitale gidsen hebben gemaakt, zijn we klaar voor de volgende fase. Onderdeel van die nieuwe stap is het team uitbreiden. Wij zijn op zoek naar een freelance marketeer.

Met RIDE slaan we een brug tussen naar wielrennen kijken en aan wielrennen doen. We willen inspireren, informeren en enthousiasmeren, zodat je een beter begrip hebt van de sport en er daardoor veel meer plezier aan beleeft.

Met RIDE willen we daarom wielerfans iets extra’s bieden en een podium geven aan verhalen die we anders niet geschreven zouden hebben. Dit in combinatie met extra aandacht en liefde voor fotografie en vormgeving maakt van RIDE een nieuwe beleving van de wielersport.

In 2022 breiden we verder uit met in totaal vier print magazines verspreid over het jaar. Het eerste nummer van 2022 ligt eind februari op de deurmat en in het tijdschriftenrek van de meeste kiosken en betere boekhandels.

Ben jij thuis in de bladenmarkt en heb je een voorliefde voor de wielersport? Wij zoeken iemand die als bladmarketeer wil meehelpen de positie van RIDE Magazine verder uit te bouwen.

Solliciteren?

Ben je geïnteresseerd, mail dan uiterlijk maandag 24 januari je motivatie, voorzien van CV, naar: [email protected]. Je krijgt binnen drie weken na ontvangst van je sollicitatie een reactie. Wanneer wij de topper hebben gevonden die wij zoeken, sluit de vacature voortijdig.

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.