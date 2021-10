Uno-X maakt team voor 2022 compleet met negen contractverlengingen

Uno-X heeft haar selectie voor het nieuwe wielerseizoen rond. Het Noorse ProTeam kondigde woensdagmorgen liefst negen contractverlengingen aan. “We gaan het met deze groep doen, mocht er niets heel speciaals gebeuren. Dat weet je nooit in onze business”, laat teammanager Jens Haugland aan WielerFlits weten.

Jonas Abrahamsen, Erlend Blikra, de broers Kristian en Sindre Kulset (zonen van Uno-X-baas Vegar Kulset), Lars Saugstad, Iver Skaarseth, Torjus Sleen, Martin Urianstad en Syver Wærsted hebben allen een contract voor één extra seizoen ondertekend. De negen Noren maken al een aantal jaren deel uit van Uno-X en volgens het team is het geen toeval dat de Noorse ploeg vierde staat op de ProTeam-ranking. Deze negen hebben daar volgens hen een significante bijdrage aan geleverd. Het onderstreept ook de teamfilosofie.

Haugland is zijn ploeg serieus aan het versterken en verbreden. Hij moest vier van zijn meest talentvolle renners laten gaan naar de WorldTour: Markus Hoelgaard stapt over naar Trek-Segafredo, Julius Johansen gaat op klassiekerjacht bij Intermarché-Wanty Gobert en Team DSM verzekerde zich van de dienst van sprinter Frederik Rodenberg en allrounder Jonas Hvideberg. Daniel Hoelgaard besloot dan een punt achter zijn carrière te zetten. Met de negen verlengingen zijn alle huidige renners verder onder de pannen in 2022.

Currently ranked 4th as ProTeam. That’s not a coincidence. 🖋 E. Blikra 🇳🇴 2022

🖊 M. Urianstad 🇳🇴 2022

🖊 K. Kulset 🇳🇴 2022

🖊 T. Sleen 🇳🇴 2022

🖊 I. Skaarseth 🇳🇴 2022

🖊 S. Wærsted 🇳🇴 2022

🖊 J. Abrahamsen 🇳🇴 2022

🖊 L. Saugstad 🇳🇴 2022

🖊 S. Kulset 🇳🇴 2022#development pic.twitter.com/PwRVvKZX06 — Uno-X Pro Cycling Team (@UnoXteam) October 6, 2021

Tegenover het vertrek van de vijf renners, staat de komst van liefst tien nieuwkomers. Daarbij onder meer WorldTour-renners Lasse Norman Hansen (Qhubeka NextHash), Niklas Eg (Trek-Segafredo) en Jonas Gregaard (Astana-Premier Tech). Maar ook toptalenten Tobias en Anders Halland Johannessen komen over van de eigen opleidingsploeg Uno-X DARE Development. Ook de beloftevolle William Blume Levy komt erbij, evenals Noors U23-kampioen op de weg Tord Gudmestad. Uno-X werkt alleen met Denen en Noren.

WorldTour-ambities

Haugland jaagt met Uno-X op een WorldTour-licentie. Voor 2022 hebben ze dertig renners onder contract, het maximale aantal voor een ProTeam. Dat geldt overigens alleen als er minimaal twee neoprofs bij zijn, maar dat aantal overstijgt de Noorse ploeg ruim. Eerder dit jaar kon je op WielerFlits een groot interview lezen met Haugland, waarin hij de filosofie van Uno-X uitlegt. “Ik wil echt die atmosfeer creëren, een familiaire band. Zoals ook Ajax de band warm houdt met oud-spelers”, vertelt Haugland over zijn grote inspiratie, de Amsterdamse voetbalclub.

Uno-X 2022

Jonas Abrahamsen

Idar Andersen

Erlend Blikra

Anthon Charmig

Frederik Dversnes

Niklas Eg

Jonas Gregaard

Tord Gudmestad

Kristoffer Halvorsen

Lasse Norman Hansen

Jacob Hindsgaul

Ådne Holter

Morten Hulgaard

Anders Halland Johannessen

Tobias Halland Johannessen

Kristian Kulset

Sindre Kulset

Niklas Larsen

William Blume Levy

Johan Price-Pejtersen

Erik Nordsæter Resell

Lars Saugstad

Anders Skaarseth

Iver Skaarseth

Torjus Sleen

Rasmus Tiller

Torstein Træen

Martin Urianstad

Søren Wærenskjold

Syver Wærsted

Totaal: 30 renners