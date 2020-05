Uitspraak beroep Nuyens-Van Aert pas in juni 2021

Vijf maanden nadat Nick Nuyens beroep aantekende op de vrijspraak voor Wout van Aert (Jumbo-Visma) bij de arbeidsrechtbank van Mechelen, hebben de advocaten van beide partijen een overeenkomst gesloten over de conclusietermijnen.

Nuyens sleepte Van Aert voor in 2018 voor de arbeidsrechtbank, nadat Van Aert zijn lopende contract bij het Veranda’s-Willems van Nuyens opzegde wegens dringende redenen en een vertrouwensbreuk. Nuyens eiste een schadevergoeding van 1,1 miljoen euro, maar in eerste aanleg werd Van Aert volledig vrijgesproken.

Daarop tekende Nick Nuyens dus beroep aan. Dat werd maandag ingeleid aan het Arbeidshof van Antwerpen, maar het zal nog meer dan een jaar duren eer die wordt afgehandeld. Dat weet Het Nieuwsblad. De pleitdatum in het Arbeidshof van Antwerpen is pas voorzien in mei 2021, waarna in juni 2021 een uitspraak kan verwacht worden.