Uit quarantaine geplaatste Michael Mørkøv mag starten op koppelkoers zaterdag 29 februari 2020 om 10:52

Michael Mørkøv mag zondag meedoen aan de koppelkoers. De Deen verbleef sinds donderdagavond in quarantaine op het WK baanwielrennen in Berlijn omdat hij deze week had deelgenomen aan de UAE Tour. Daardoor leek zijn deelname op de koppelkoers aanstaande zondag in gevaar te komen.

De UCI heeft beoordeeld dat de Deen niet in contact is geweest met de mogelijk besmette Italiaanse stafleden van UAE Emirates, waardoor hij nu ‘gewoon’ mag starten.

Mørkøv zal de koppelkoers samen met Lasse Norman Hansen rijden.