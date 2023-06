Uijtdebroeks (5e) koos voor eigen tempo op slotklim: “Een goede beslissing”

De meeste aandacht ging uit naar Remco Evenepoel, maar een andere Belg wist zich eveneens te onderscheiden in de eerste bergetappe van de Ronde van Zwitserland. Cian Uijtdebroeks kwam namelijk als vijfde over de finish in Villars-sur-Ollon, in het spoor van de wereldkampioen.

Uijtdebroeks liet zich op de ruim tien kilometer lange slotklim niet gek maken, zo vertelde de nog altijd maar 20-jarige renner van BORA-hansgrohe na de finish aan Het Laatste Nieuws. “Aankomen in het wiel van de wereldkampioen was geweldig. Ik heb gegeven wat ik kon.”

“Zijn aanval was iets te explosief voor mij, dus ik koos voor mijn eigen tempo en dat was een goeie beslissing. Op het einde heb ik alles eruit gehaald wat erin zat. Morgen gaat het nog meer bergop. Dat belooft.”

Over zijn landgenoot Evenepoel had hij het volgende te zeggen. “Of ik het gevoel had dat Evenepoel erdoor zakte? Dat weet ik niet, het was een zware slotklim, dus het was voor iedereen moeilijk inschatten. Hij zal ook niet in zijn beste vorm ooit zitten, dus dit is een normale uitslag, denk ik.”