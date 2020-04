UEC zoekt alternatief voor huidige datum EK wielrennen

In zijn hervormde wielerkalender bevestigde de UCI gisteren dat de data voor de Europese kampioenschappen op de weg overeind blijven. Maar die vallen midden in de Tour en dat ziet organisator UEC (Europese WielerUnie) niet zitten. Althans, dat blijkt uit een tweet die de organisatie vandaag de wereld instuurde.

Het EK vond volgens de oorspronkelijke kalender plaats van 9 tot en met 13 september in het Italiaanse Trente. De UCI bevestigde gisteren dat het EK zeker zou afgewerkt worden en dat de data behouden blijven. Maar dat zien ze bij de UEC dus niet zitten.

De organisatie overweegt overigens een andere datum voor alle EK’s, waarvan het EK op de weg er een van is. Ook het EK mountainbike, dat reeds afgelast was, het EK BMX, het EK Marathon mountainbike en het EK op de baan voor junioren en beloften. “We kijken naar een aantal opties.”

#UECprepares

Following the announcement of the UCI today, we are working on reallocate #EuroRoad20, #EuroMTB20, #EuroBMX20, #BMXEuroCup20, #EuroXCM20 and #EuroTrack20 Elite on the International Calendar.

More info coming up… 🔜 pic.twitter.com/i7x5x9rVHI

— UEC_cycling (@UEC_cycling) April 15, 2020