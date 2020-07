UCI wilde Milaan-San Remo niet na de zomer op kalender maandag 20 juli 2020 om 19:02

Het was de UCI die besloot om Milaan-San Remo op 8 augustus te plaatsen op de vernieuwde kalender. Gemeenteraadslid Alessandro Sindoni van San Remo vertelt tegen Tuttobiciweb dat de burgemeester van de kustplaats daar bij organisator RCS nog wel op aangedrongen had.

“Tegen degenen die vragen waarom Milaan-San Remo niet verplaatst is naar november, zeg ik dat burgemeester Alberto Biancheri aan RCS gevraagd heeft om een datum na de zomer”, aldus Sindoni. “Maar we kregen te horen dat het een wereldwijd evenement is van de UCI, dus werd iets anders besloten. De nieuwe datum is dus niet bepaald door de RCS of de gemeente.”

‘Moeilijke en stressvolle periode’

Ondertussen hebben de mensen bij RCS, onder aanvoering van Mauro Vegni, hun handen vol aan de voorbereidingen op Strade Bianche van 1 augustus. “We proberen alles op tijd klaar te hebben”, geeft Vegni aan.

“Het doel is dichtbij en we willen er heel goed uitkomen, maar het is duidelijk dat we alles moeten doen volgens de maatregelen die opgelegd zijn door het decreet van de minister. Ook moeten we rekening houden met de verordeningen per regio. Het is momenteel heel moeilijk en stressvol, maar dat wisten we van tevoren”, aldus de president van de RCS.