UCI-voorzitter Lappartient over herindeling kalender: “Wachten eerst op maart”

UCI-voorzitter David Lappartient wacht nog even met de herindeling van de wegkalender. De nodige wedstrijden zijn al afgelast en hopen op een nieuwe datum in mei, zoals de Volta ao Algarve en de Ruta del Sol. “Iedereen kijkt naar de kalender alsof ze alleen zijn, en bijna iedereen maakt dezelfde keuze”, vertelt Lappartient tegen DirectVélo.

De president van de wielerunie wil daarom die herindeling voor zich uitschuiven. “Dan heb je straks weken met vijf of zes wedstrijden in een week. We wachten eerst op de maand maart, om te zien welke koersen echt afgelast worden. Dan beslissen we over een herindeling van de kalender”, zegt hij. De prioriteit ligt daarbij op de WorldTour-koersen, net als vorig jaar.

In Europa

“We hebben het standpunt ingenomen dat alles wat gereden kan worden, gereden wordt”, stelt Lappartient. “Het wegseizoen moest beginnen. In februari hebben we meerdere wedstrijden in Frankrijk, en ook in Spanje en de UAE Tour wordt gekoerst. Maar het is duidelijk dat we nauwlettend in de gaten houden wat er gebeurt. Ik heb daarover wekelijks overleg met de wegcommissie van de UCI en ook elke twee weken met de CPA, AIGCP en AIOCC.”

“Afgezien van de Verenigde Arabische Emiraten zullen de reisbewegingen buiten Europa beperkt zijn”, weet de UCI-voorzitter. “De meeste wedstrijden zullen in Europa gereden worden. Sommige landen zijn bijna helemaal in lockdown, andere landen hebben strenge regels. In België kunnen we koersen achter gesloten deuren. Ik was bij de Ronde van Vlaanderen en dat werkte heel goed. Dus eigenlijk staan de Belgische koersen niet ter discussie.”

Blokken creëren

Volgens Lappartient is 2021 niet te vergelijken met 2020, toen van maart tot augustus de hele kalender werd stilgelegd. “Sommige wedstrijden willen toch nog doorgaan, daarom zal het nodig zijn om die te verplaatsen op onze volle kalender. Het is een mogelijkheid is om blokken te creëren met meerdere wedstrijden in hetzelfde land, in een bepaalde periode. Zoals we vorig jaar in Italië deden”, zegt hij.

Toch zijn er ook problemen in de zomer, omdat organisatoren niet graag recht tegenover de Tour de France en de Olympische Spelen gepland willen worden. Desondanks is Lappartient optimistisch. “Ik hoop dat de Tour de France het begin van een nieuw leven wordt. De eerste helft van het jaar wordt moeilijk. De meeste landen zijn bezig met een moeilijke vaccinatiecampagne en het zal ook nodig zijn om de evolutie van varianten nauwlettend te volgen.”