UCI verwelkomt nieuwe regels rond verbod op glucocorticoïden

De UCI juicht de beslissing van het World Anti-Doping Agency WADA toe om ongeacht de manier van injecteren het gebruik van glucocorticoïden binnen wedstrijdverband te verbieden. De nieuwe regels worden vanaf 2022 van kracht.

Het gebruik van glucocorticoïden is binnen wedstrijdverband al verboden wanneer het middel wordt ingeslikt, in een ader of een spier wordt toegediend of via de anus wordt ingebracht. De beslissing van het WADA leidt nu tot een algeheel verbod op het injecteren van het middel, dat van kracht wordt op 1 januari 2022. De UCI vroeg het WADA al in 2017 om deze regels om het misbruik van het middel tegen te gaan.

“De beslissing om het verbod op glucocorticoïden in wedstrijdverband breder te trekken is een nieuwe stap voorwaarts in de bescherming van de gezondheid van sporters, vooral wielrenners”, liet UCI-voorzitter David Lappartient weten. “Na het verbod op tramadol in wedstrijdverband en de introductie van een protocol bij hersenschuddingen, is dit een nieuwe vooruitgang voor het welzijn van topsporters.”