UCI Team Ranking: INEOS en Jumbo-Visma naderen Deceuninck-Quick-Step

De UCI heeft deze week een nieuwe update doorgevoerd in de Team Ranking van 2021. In de top van het klassement is weinig veranderd, al voelt koploper Deceuninck-Quick-Step wel wat meer de hete adem van INEOS Grenadiers en Jumbo-Visma in de nek.

Vorige week was het verschil tussen Deceuninck-Quick-Step en de eerste achtervolgers ongeveer 1.500 punten, maar nu heeft de Belgische formatie nog ‘maar’ een voorsprong van goed 900 punten op INEOS Grenadiers en Jumbo-Visma. Deze ploegen wisten goed te scoren in de Brabantse Pijl en de Amstel Gold Race, met dank aan Tom Pidcock en Wout van Aert.

Alpecin-Fenix en UAE Emirates zijn nog steeds de nummers vier en vijf, maar vervolgens zien we BORA-hansgrohe een sprong maken van plek negen naar positie zes. Trek-Segafredo, Bahrain Victorious en AG2R Citroën zakken dan weer een plaatsje ten opzichte van vorige week.

Wat ook opvalt, is de flinke stijging van Movistar van plek negentien naar vijftien. De Spaanse formatie profiteert optimaal van de terugkeer van good old Alejandro Valverde op het hoogste niveau.

UCI Team Ranking (op 20 april 2021)

1. Deceuninck-Quick-Step – 5.584 punten

2. INEOS Grenadiers – 4.649 punten

3. Jumbo-Visma – 4.500 punten

4. Alpecin-Fenix – 3.409 punten

5. UAE Emirates – 3.325 punten

6. BORA-hansgrohe – 2.923 punten

7. Trek-Segafredo – 2.891 punten

8. Bahrain Victorious – 2.654 punten

9. AG2R Citroën – 2.562 punten

10. Astana-Premier Tech – 2.242 punten

11. Team BikeExchange – 2.177 punten

12. Groupama-FDJ – 2.135 punten

13. Qhubeka ASSOS – 1.854 punten

14. Israel Start-Up Nation – 1.804 punten

15. Movistar – 1.737 punten

16. Lotto Soudal – 1.685 punten

17. Cofidis – 1.486 punten

18. Arkéa-Samsic – 1.354 punten

19. Total Direct Energie – 1.281 punten

20. Team DSM – 1.003 punten

22. EF Education-Nippo – 958 punten

24. Intermarché-Wanty-Gobert – 756 punten

Alpecin-Fenix blijft het ProTeam in de UCI Team Ranking. Het Belgische team van Mathieu van der Poel en Tim Merlier breidt zijn voorsprong alsmaar verder uit op de Franse ProTeams Arkéa-Samsic en Total Direct Energie. Bingoal Pauwels Sauces WB en Delko volgen op nog grotere achterstand.

De posities van de ProTeams zijn interessant om in de gaten te houden. Het beste ProTeam op de UCI Team Ranking 2021 moet volgens de UCI-regels voor elke WorldTour-wedstrijd in 2022 een wildcard aangeboden krijgen, inclusief de drie grote rondes. De ploeg die als tweede eindigt, krijgt voor alle eendagskoersen uit de WorldTour een uitnodiging.

Beste vijf ProTeams op de UCI Team Ranking (op 20 april 2021)

4. Alpecin-Fenix – 3.409 punten

18. Arkéa-Samsic – 1.354 punten

19. Total Direct Energie – 1.281 punten

21. Bingoal Pauwels Sauces WB – 964 punten

23. Delko – 828 punten