UCI Team Ranking: Deceuninck-Quick-Step pakt meeste punten, Alpecin-Fenix beste ProTeam

Deceuninck-Quick-Step wint dit jaar de UCI Team Ranking. De Belgische formatie van Patrick Lefevere verzamelde dit seizoen de meeste punten en blijft INEOS Grenadiers en Jumbo-Visma voor in de ranking. Alpecin-Fenix blijkt in 2021 opnieuw het beste ProTeam en is ook volgend jaar weer zeker van startrecht in alle topkoersen, inclusief de grote rondes.

Afgelopen weekend stond de laatste 1.1-koers (Ronde van Drenthe) op de kalender. In de komende weken staan er nog wel wat exotische 2.2-koersen op het programma, maar dit zal geen invloed meer hebben op de UCI Team Ranking. Deceuninck-Quick-Step is nu dus zeker van de eerste plek, voor INEOS Grenadiers en Jumbo-Visma.

UAE Emirates, de ploeg van Tourwinnaar Tadej Pogačar, eindigt als vierde. Bahrain Victorious vindt zichzelf na een uitermate succesvol seizoen terug op de vijfde plaats. In het linkerrijtje zien we verder nog Alpecin-Fenix, BORA-hansgrohe, AG2R Citroën, Groupama-FDJ en Israel Start-Up Nation.

Movistar voert het rechterrijtje aan en wat opvalt zijn de relatief lage klasseringen van Trek-Segafredo en Astana-Premier Tech, de nummers twaalf en dertien in de stand. Lotto Soudal bungelt met een achttiende plaats in de onderste regionen, als we kijken naar de WorldTeams. Team DSM heeft de minste punten weten te verzamelen van alle ploegen van het hoogste niveau.

UCI Team Ranking (op 26 oktober 2021)

1. Deceuninck-Quick-Step – 15.641,21 punten

2. INEOS Grenadiers – 14.998,66 punten

3. Jumbo-Visma – 12.914,67 punten

4. UAE Emirates – 12.355,66 punten

5. Bahrain Victorious – 10.429 punten

6. Alpecin-Fenix – 8.251 punten

7. BORA-hansgrohe – 8.222 punten

8. AG2R Citroën – 7.151 punten

9. Groupama-FDJ – 6.715 punten

10. Israel Start-Up Nation – 6.704,66 punten

11. Movistar – 6.656 punten

12. Trek-Segafredo – 6.593,66 punten

13. Astana-Premier Tech – 6.469 punten

14. Intermarché-Wanty-Gobert – 5.571 punten

15. Cofidis – 5.481 punten

16. EF Education-Nippo – 5.362,33 punten

17. Arkéa-Samsic – 5.000 punten

18. Lotto Soudal – 4.704 punten

19. Team BikeExchange – 4.686,33 punten

20. Qhubeka NextHash – 4.368,66 punten

21. Team DSM – 3.887 punten

Alpecin-Fenix mag zich het beste ProTeam noemen in de UCI Team Ranking. De Belgische formatie van kopmannen Mathieu van der Poel, Tim Merlier en Jasper Philipsen heeft 8.251 punten verzameld. Het verschil met naaste belagers Arkéa-Samsic en TotalEnergies is groot. Uno-X en B&B Hotels zijn de volgende ProTeams in de stand.

De posities van de ProTeams zijn interessant met het oog op komend seizoen. Het beste ProTeam op de UCI Team Ranking 2021 moet volgens de UCI-regels voor elke WorldTour-wedstrijd in 2022 een wildcard aangeboden krijgen, inclusief de drie grote rondes. De ploeg die als tweede eindigt, krijgt voor alle eendagskoersen uit de WorldTour een uitnodiging.

Dit betekent dat Alpecin-Fenix ook volgend jaar weer zeker is van alle grote koersen, inclusief de Giro d’Italia, Tour de France en Vuelta a España. Arkéa-Samsic zal dan weer een uitnodiging krijgen voor alle eendagskoersen uit de WorldTour. Denk aan de vijf wielermonumenten en wedstrijden als Strade Bianche, Gent-Wevelgem en de Clásica San Sebastián.

Beste vijf ProTeams op de UCI Team Ranking (op 26 oktober 2021)

6. Alpecin-Fenix – 8.251 punten

17. Arkéa-Samsic – 5.000 punten

22. TotalEnergies – 3.192 punten

23. Uno-X – 2.848,17 punten

24. B&B Hotels p/b KTM – 2.726 punten

