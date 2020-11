UCI schrapt MTB-wedstrijd in Dubai

Wielerunie UCI heeft een streep gezet door een Wereldbeker-wedstrijd in Dubai. Het gaat om de afsluitende manche in de Mountain Bike Eliminator World Cup, die op 20 november gepland stond in de Verenigde Arabische Emiraten.

De manche in Dubai stond aanvankelijk gepland voor 6 maart, maar werd vanwege de uitbraak van het coronavirus verplaatst naar 20 november. Ook nu gooit de pandemie roet in het eten voor de deelnemers aan de MTB Eliminator-wedstrijden.

Door het schrappen van de Wereldbeker in Dubai is komend weekend de laatste wedstrijd van dit seizoen in deze discipline, op 14 november in Barcelona om precies te zijn. De UCI had eerder al besloten om in deze discipline geen Wereldbeker-ranglijst op te stellen over 2020.