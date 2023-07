UCI schorst Filip Maciejuk na veroorzaken valpartij in Ronde van Vlaanderen

De UCI heeft Filip Maciejuk voor een periode van dertig dagen geschorst vanwege het veroorzaken van een grote valpartij in de Ronde van Vlaanderen. De schorsing ging op 25 juli 2023 in.

De Pool reed tijdens de Ronde van Vlaanderen door een plas langs de weg, waarna hij op onhandige wijze zijn fiets weer naar het asfalt stuurde. Een grote groep renners in het peloton kwam daardoor ten val. Een van die renners was Tim Wellens, die door de manoeuvre van Maciejuk moest uitwijken en zijn sleutelbeen brak.

De UCI heeft nu besloten om de renner van Bahrain Victorious te schorsen. “De tuchtcommissie heeft geoordeeld dat de renner in strijd met artikel 12.4.007 van het UCI-reglement heeft gehandeld, omdat hij een valpartij heeft veroorzaakt door buiten het wedstrijdparcours te rijden”, aldus de internationale wielerunie in een persbericht.

“Gevaarlijk gedraag heeft geen plaats in het moderne wielrennen”, eindigt de UCI. “Daarom willen we nogmaals herinneren dat het ten strengste verboden is om op trottoirs, rijstroken en fietspaden te rijden die geen deel uitmaken van het parcours. Iedereen die een overtreding maakt en risico’s voor anderen veroorzaken, zal worden gestraft.”