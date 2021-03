UCI roept winnaars op om niet meer te knuffelen

De UCI wil dat wielrenners na afloop van wedstrijden niet meer gaan knuffelen met elkaar, om verspreiding van het coronavirus te voorkomen. Het gaat niet om een officiële regel, maar om een verzoek vanuit de internationale wielerunie aan renners en ploegen. Dat meldt de UCI in een persbericht.

“Het verzoek aan de renners is om niet meer te knuffelen met ploeggenoten, andere renners of stafleden als een overwinning gevierd wordt”, staat in een update van de UCI-richtlijnen. Het gaat om een preventieve maatregel. “Renners moeten een minimale afstand bewaren tot elkaar en andere renners, ook als ze de finish gepasseerd zijn.”

De kans op verspreiding van het coronavirus is weliswaar klein, omdat alle renners en betrokken stafleden voor de wedstrijden negatief getest zijn. “Ondanks dat het risico van besmetting tussen ploeggenoten in een ‘teambubbel’ klein is, acht de UCI het noodzakelijk dat renners voorzorgsmaatregelen nemen. Dat geldt ook voor het houden van afstand tot elkaar”, meldt de wielerunie.

“De uiting van vreugde en felicitaties zijn spontaan en heel natuurlijk, en bovendien onderdeel van onze prachtige sport. Het is dan ook niet fijn om alle betrokkenen aan te bevelen om na de finish niet meer te knuffelen”, klinkt het. De UCI heeft de vertegenwoordigers van de renners en de ploegen ingelicht. Het is niet bekend of er een straf komt te staan op het knuffelen na afloop.

