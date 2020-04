‘UCI organiseert spoedvergadering over salarissen en gedwongen ontslagen’ dinsdag 7 april 2020 om 17:07

De internationale wielerbond UCI heeft vandaag een spoedvergadering georganiseerd om de financiële gevolgen van het coronavirus te bespreken, meldt AS. Zowel rennersvakbond CPA als de vereniging van profteams AIGCP zijn voor de videoconferentie uitgenodigd.

Een aantal ploegen heeft besloten te snijden in de salarissen van de renners en het ondersteund personeel. De renners dringen er bij de UCI op aan scherp te controleren of dit daadwerkelijk noodzakelijk en te rechtvaardigen is.

De ploegen, verenigd in de AIGCP, vragen de renners en de UCI om geen beroep te doen op de bankgaranties. Ieder WorldTour-team is verplicht een bedrag ter hoogte van drie maanden loon bij de UCI te parkeren. In uitzonderlijke situaties of als de ploeg failliet gaat, kunnen renners vanuit deze bankgarantie betaald worden.

Een ander punt op de agenda is de wedstrijdkalender. Het is de bedoeling om alle drie de grote rondes een nieuwe datum op de kalender te geven. Een lastige puzzel aangezien ook de grote klassiekers zoeken naar een nieuwe plek op de wedstrijdkalender.