UCI krijgt felle kritiek naar aanleiding van gevaarlijk parcours in CRO Race

De UCI krijgt de wind flink van voren. De reden: het finalerondje in de laatste etappe van de CRO Race, die verre van veilig was volgens verschillende renners en volgers. Zij lieten zich horen op Twitter.

“Goed om te zien dat de UCI de veiligheid van de renners tot haar grootste prioriteit maakt tegenwoordig”, trapt Johan Bruyneel sarcastisch af. Bij de opmerking plaatste de ex-renner en voormalig ploegleider een filmpje van de laatste kilometers van de slotrit van de CRO Race. Op de beelden is onder andere te zien hoe de renners tussen tramrails door manoeuvreren, verkeersobstakels ontwijken en bijna op een toeschouwer botsen.

“De UCI is weer eens de UCI”, stemt Jos van Emden – actief in de CRO Race – in met de kritiek van Bruyneel. De Jumbo-Visma-renner vult aan door te zeggen dat deze passage enkel nog het topje van de ijsberg was. “Niet alleen vandaag (zondag, red.), maar drie van de zes etappes waren ver over de limiet. Hoe denk je dat het gaat, David Lappartient?”, richt hij zich tot de UCI-voorzitter. “Dit was mijn eerste en laatste keer in de CRO Race.”

Ook Michael Mørkøv reageerde verontwaardigd. “Wie heeft de verantwoordelijkheid voor onze veiligheid in een UCI-wedstrijd?”, vroeg de Deen zich af, alvorens een oproep te doen: “UCI, help ons alsjeblieft…”

Lappartient: “Investeren in veiligheid”

UCI-voorzitter David Lappartient heeft nog niet gereageerd op de kritiek. In februari dit jaar, in een interview met WielerFlits en Cyclingnews, zei de Fransman dat veiligheid momenteel “de topprioriteit bij de UCI” heeft. “We gaan er alles aan doen om de veiligheid van de renners in alle koersen te verbeteren. Ieder ongeluk dat voorkomen had kunnen worden is er een teveel. Daarom gaan we flink in de veiligheid investeren.”