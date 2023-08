UCI kondigt ’tweede divisie’ per 2025 aan in vrouwenwielrennen

Het vrouwenwielrennen krijgt er in 2025 al een nieuwe divisie voor professionele wielerploegen bij. In dat jaar zullen ProTeams hun intrede doen in het peloton.

“De introductie van deze divisie, die zich positioneert tussen de bestaande UCI Women’s WorldTeams en UCI Women’s Continental Teams, was aanvankelijk gepland voor het seizoen 2026”, schrijft de UCI in een persbericht. “Door de huidige groei van het vrouwenwielrennen en na overleg met belanghebbenden hebben we echter besloten om de lancering met een jaar te vervroegen.”

Met de introducering van ProTeams is het vrouwenwielrennen vanaf 2025 hetzelfde gestructureerd als het mannenwielrennen. “Dit nieuwe initiatief zal een groter aantal vrouwelijke renners in staat stellen om te profiteren van een professioneel kader”, aldus de wielerunie.