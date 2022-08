UCI hanteert tijdens de Vuelta hetzelfde coronaprotocol als in de Tour

Dat de UCI vasthoudt aan het protocol dat van kracht was tijdens de Tour, betekent allereerst dat de renners die deelnemen aan de Ronde van Spanje (19 augustus tot en met 11 september) twee dagen voor de eerste etappe in Utrecht een negatieve antigeentest voor moeten leggen. Daarna zullen er controles zijn op de tweede en derde rustdag (29 augustus en 5 september), opnieuw met antigeentesten. Op de eerste rustdag (22 augustus), als de karavaan zich van Nederland naar Spanje verplaatst, vinden er geen tests plaats.

Net zoals in de Tour, zal na een positieve antigeentest een PCR-test volgen. Indien deze ook positief is, wordt er weer gekeken naar de virale lading. De ploegdokter, de covid-arts van de Vuelta en de medisch directeur van de UCI zullen op basis hiervan beslissen of een renner zijn weg mag vervolgen.