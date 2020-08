UCI en organisatoren rekenen op goodwill van teams om peloton coronavrij te houden zaterdag 1 augustus 2020 om 14:14

De UCI eist – terecht! – een coronavrij peloton. Maar de teams zijn wel op zichzelf aangewezen wat de logistieke en financiële kant van de zaak betreft. Bovendien moet het rekenen op flink wat goodwill van die teams, want uit het oogpunt van de privacy mogen UCI en organisator de gegevens van de renners niet ontvangen, weet NOS.

In het UCI-document rondom Covid-19 staat zeer gedetailleerd beschreven wat er van de teams allemaal precies wordt verwacht, maar er staat ook nadrukkelijk dat de testen de verantwoordelijkheid van de teams zijn, zowel qua logistiek als qua kosten. Met andere woorden, de UCI laat de teams aan hun lot over.

Zo had de damesploeg van Boels-Dolmans hulp nodig van de plaatselijke burgemeester, nadat het moeite had om de coronatesten in een vreemd land te verkrijgen. Er zijn immers niet overal voldoende testen aanwezig. En wie eerlijk op de formulieren zou invullen dat er niet getest is, krijgt geen startbewijs.

Het overkwam deze week ook Jumbo-Visma, meldt de Telegraaf. Toen donderdagavond bleek dat het een onmogelijke opdracht bleek om in Toscane haar renners te testen, liet het zelfs een arts vanuit Nederland in allerijl invliegen om te Covid-19-tests af te nemen. “Die is dan met de stalen terug naar Nederland gevlogen om daar de resultaten te checken”, zegt ploegleider Jan Boven daarover. Een ander team vertelt aan WielerFlits bewust eerst op Milaan te zijn gevlogen om daar de tests van haar renners en staf te laten afnemen, vooraleer ze doorreisden naar Siena.

Daarnaast blijkt er nog een andere probleem. “Volgens de protocollen van de UCI en uit het oogpunt van de privacy, mogen wij niet de gegevens van de renners ontvangen”, vertelt RCS-directeur en organisator Mauro Vegni aan NOS. “De ploeg moet aangeven dat alle renners en de hele staf negatief getest zijn. Met andere woorden: het systeem is voorlopig niet waterdicht. Of alle renners die vandaag in Siena van start zijn gegaan ook coronavrij zijn, weet niemand met honderd procent zekerheid.”