UAE Tour wijzigt parcours: twee aankomsten op Jebel Hafeet dinsdag 11 februari 2020

De renners die dit jaar meedoen aan de UAE Tour moeten dit jaar niet een, maar twee keer Jebel Hafeet bedwingen. De organisatie van de ronde heeft besloten om naast de vijfde etappe, ook de derde etappe op de berg te laten aankomen. Ook verder zijn er wat wijzigingen te bespeuren in het parcours.

Vergeleken met het parcours dat in januari werd gepresenteerd zijn er flinke verschillen. Zo was de openingsetappe een 158 kilometer lange rit van Zabeel Park naar Al Maryah Island. Nu wordt er gestart op Palm Jumeirah en wordt er gefinisht bij Dubai Silicon Oasis. De meest voorname wijziging voor de klassementsrenners is de extra aankomst op Jebel Hafeet. Deze klim zat al in de vijfde etappe, maar wordt nu ook gebruikt als finish op dag drie.

De organisator van de etappekoers in het Midden-Oosten geeft dat ze door wegwerkzaamheden zijn gedwongen om het parcours te veranderen. Het houdt in dat de noordelijke Emiraten dit jaar niet door de coureurs zullen worden aangedaan.

UAE Tour 2020 Etappe 1 Etappe 2 Etappe 3 Etappe 4 Etappe 5 Etappe 6 Etappe 7 Het profiel van Jebel Hafeet

UAE Tour 2020 (23-29 februari)

Etappe 1: Palm Jumeirah-Dubai Silicon Oasis (148 km)

Etappe 2: Hatta – Hatta Dam (168 km)

Etappe 3: Al Qudra Cycle Track – Jebel Hafeet (184 km)

Etappe 4: Zabeel Park – Dubai City Walk (173 km)

Etappe 5: Al Ain – Jebel Hafeet (162 km)

Etappe 6: Al Ruwais – Al Mirfa (158 km)

Etappe 7: Al Maryah Island – Abu Dhabi Breakwater (127 km)