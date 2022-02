UAE Tour maakt lijst met deelnemende ploegen bekend, Cofidis ontbreekt

De UAE Tour heeft bekendgemaakt welke ploegen later deze maand aan de start verschijnen van de zevendaagse etappekoers, de eerste WorldTour-wedstrijd van het nieuwe seizoen. Op Cofidis na staan alle WorldTeams op de lijst met deelnemende teams, net als de ProTeams Alpecin-Fenix, Bardiani-CSF-Faizanè en Gazprom-RusVelo.

WorldTeams zijn op basis van de UCI-reglementen verplicht om deel te nemen aan wielerkoersen die waren opgenomen in de UCI WorldTour-kalender van 2016, maar voor de andere WorldTour-wedstrijden kunnen WorldTeams op vrijwillige basis deelnemen. Zodoende kan Cofidis de ronde door de Verenigde Arabische Emiraten straffeloos aan zich voorbij laten gaan.

Gazprom-RusVelo keert na een jaar afwezigheid terug in de UAE Tour. Voor Bardiani-CSF-Faizanè wordt dit het eerste optreden. Alpecin-Fenix verschijnt voor de tweede keer op rij aan de start. De ploeg beleefde in 2021 een opmerkelijk optreden: Mathieu van der Poel won de openingsrit, maar een dag later verlieten MVDP en zijn ploegmaats de ronde vanwege een coronageval in het team.

De titelverdediger in de UAE Tour is Tadej Pogačar. De tweevoudig Tour de France-winnaar maakt zijn seizoensdebuut in de zevendaagse ronde. De Sloveen krijgt onder anderen João Almeida aan zijn zijde; de Portugees komt voor het eerst in actie voor UAE Emirates. De UAE Tour begint op 20 februari en duurt tot en met 26 februari.

Deelnemende ploegen UAE Tour 2022

AG2R Citroën

Astana Qazaqstan

Bahrain Victorious

BikeExchange-Jayco

BORA-Hansgrohe

EF Education-EasyPost

Groupama-FDJ

INEOS Grenadiers

Intermarché-Wanty-Gobert

Israel-Premier Tech

Jumbo-Visma

Lotto Soudal

Movistar

Quick-Step Alpha Vinyl

Team DSM

Trek-Segafredo

UAE-Emirates

Alpecin-Fenix

Bardiani-CSF-Faizanè

Gazprom-RusVelo