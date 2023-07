UAE Team Emirates lanceert opleidingsploeg ‘Gen Z’

UAE Team Emirates heeft vanaf 2024 een eigen continentalteam. ‘UAE Team Emirates Gen Z’, zoals de ploeg gaat heten, mikt op een ploeg met renners onder de twintig jaar en zal de belangrijkste wedstrijden in het beloftencircuit rijden.

Het ‘Gen Z’-team zal dezelfde middelen ter beschikking krijgen als het WorldTeam. Van materiaal tot coaching en van voeding tot andere geavanceerde ondersteuningsstructuur, schrijft de ploeg in het persbericht. ‘Matxin’ Fernandez zal net als bij het WorldTeam sportief manager van de opleidingsploeg zijn.

Ploegbaas Mauro Gianetti reageert verheugd op de lancering: “We willen jongere renners graag ondersteunen in hun weg naar de profs. Daarom bereiden we ons voor om volgend jaar van start te gaan. Het team zal voornamelijk bestaan uit renners onder de twintig jaar (Generatie Z) en zal profiteren van de structuur die ons WorldTeam al heeft.”

Welke renners er voor het nieuwe continentalteam zullen uitkomen in 2024, is op dit moment nog niet bekend.

