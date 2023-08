UAE Team Emirates haalt oud-beloftenwereldkampioen weg bij Lidl-Trek

Filippo Baroncini rijdt de komende twee jaar voor UAE Team Emirates. De 22-jarige Italiaan komt over van Lidl-Trek, waarvoor hij de afgelopen twee jaar reed.

“UAE is altijd een ploeg geweest die ik bewonderde”, doet Baroncini in het persbericht zijn verhaal. “Van buitenaf komt het team zeer vastberaden en verenigd op mij over. Daardoor raakte ik geïnteresseerd in de ploeg.”

“Ik wil Matxin en Mauro (Gianetti, red.) bedanken voor hun interesse in mijn. Vanaf mijn beloftenperiode volgen ze me al. UAE is het beste team ter wereld en ik ga er alles aan doen om de volgende stap in mijn carrière hier te zetten.”

Baronicini werd in 2021 wereldkampioen bij de beloften in Leuven. De Italiaan bleef destijds Biniam Girmay en Olav Kooij voor.