UAE-stagiair Kasper Andersen verkiest Hagens Berman Axeon boven WorldTour

Kasper Andersen kiest ervoor om in 2023 nog een jaar als belofte uit te komen voor Hagens Berman Axeon. Dat heeft de 20-jarige Deen verteld aan Feltet.dk. Het afgelopen najaar was Andersen nog stagiair bij het WorldTeam van UAE Emirates, maar hij wil niet nu al prof worden.

Dit jaar debuteerde Andersen bij het Hagens Berman Axeon van manager Axel Merckx, nadat hij overkwam van ColoQuick. Hij werd beloond met een stagecontract bij UAE Emirates, maar kon niet rekenen op een profcontract bij de ploeg van kopman Tadej Pogačar. “Sinds deze zomer was mijn plan al om nog een jaar belofte te zijn bij Axeon, en dat plan is niet veranderd. We moeten kijken of ik volgend jaar resultaten kan behalen, waardoor ik in 2024 een WorldTour-contract kan krijgen”, vertelt hij.

De Europese juniorenkampioen van 2020 heeft een goed beeld van zijn weg naar het profpeloton. “Het is mijn wens om nog een jaar belofte te blijven. Ik heb een van mijn beste jaren ooit gehad hier. Ik heb nog veel te leren als belofte. Ik heb al even niet meer gewonnen en als ik nu prof word, ga ik ook niet winnen”, aldus Andersen. “Dus ik wil zeges en resultaten behalen voordat ik de stap maak. Ik heb het gevoel dat je verschillende fases moet doorlopen in je carrière. Ik wil een aantal dingen bereiden in de U23-categorie, voordat ik prof wil worden.”

“Sommige renners willen zo snel mogelijk naar de WorldTour, maar ik heb het gevoel dat ik moet bewijzen dat ik het in mij heb om WorldTour-renner te zijn. Als je met overtuigende resultaten de WorldTour in kan, voorkom je misschien dat je helemaal onderaan de hiërarchie begint”, stelt de Deen.