UAE richt zich op ritzeges in Ronde van Zwitserland, AG2R Citroën rekent op Cosnefroy

UAE Emirates gaat in de in de Ronde van Zwitserland (12-19 juni) in de eerste plaats voor ritzeges. De ploeg uit het Midden-Oosten stelt met onder anderen Alessandro Covi, Matteo Trentin en thuisrijder Marc Hirschi verschillende renners op die voor dit succes kunnen zorgen. Bij AG2R Citroën is Benoît Cosnefroy de aangewezen man om een etappezege te pakken.

De selectie van UAE Emirates bestaat ook voor het overige uit renners die in staat geacht moeten worden om een rit te winnen: Joel Suter, Rui Costa, Marc Soler en Diego Ulissi. Het meest gemotiveerd om er wat van te maken, is wellicht Hirschi. Hij rijdt de komende week in eigen land. “Ik kijk erg uit naar de Ronde van Zwitserland”, zegt de 23-jarige renner. “Het is altijd mooi om op eigen grond te rijden en bekende gezichten langs de kant te zien.”

“Mijn laatste wedstrijd was de Ronde van Romandië. Sindsdien ging het trainen goed en voel ik me in orde”, aldus Hirschi, die dit voorjaar negende werd in zowel de Amstel Gold Race als Luik-Bastenaken-Luik. “Het eerste doel zal zijn om te jagen op ritzeges. Naast mezelf, hebben we denk ik een paar jongens in het team die dat kunnen. Wat betreft het algemeen klassement, moeten we denk ik zien hoe de wedstrijd zich ontvouwt. Maar het voornaamste doel is om een zege te pakken.”

Champoussin en Cosnefroy

AG2R Citroën zal zich waarschijnlijk ook moeten focussen op dagsucces. Met Clément Champoussin neemt de ploeg weliswaar een goede klimmer mee, maar de Fransman is nog op de weg terug, nadat hij in de Tour of the Alps zijn arm brak. Ook Clément Berthet kwam niet ongeschonden uit die rittenkoers: hij brak zijn sleutelbeen in de slotrit. In de Ronde van Zwitserland maakt hij zijn rentree.

Van Cosnefroy mag meer verwacht worden. In de Boucles de la Mayenne, waar hij hervatte na een rustperiode, zette hij zijn goede voorjaar gelijk door. Hij stond bij de eindafrekening op de tweede plaats van het podium, een plek waar hij zich dit jaar al verschillende keren terugvond. Naast Cosnefroy, Berthet en Champoussin, staan ook Bob Jungels, Larry Warbasse, Michael Schär en Nicolas Prodhomme nog aan het vertrek voor AG2R Citroën.