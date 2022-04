Champoussin loopt armbreuk op bij valpartij in Tour of the Alps

Clément Champoussin heeft bij een valpartij in de Tour of the Alps een breuk in zijn arm opgelopen. De Franse klimmer van AG2R Citroën kwam in de derde etappe van de Italiaanse rittenkoers in aanraking met het asfalt en moest vervolgens worden afgevoerd naar het ziekenhuis.

De 23-jarige Champoussin zal de komende tijd dus niet in actie komen, zo meldt onder meer L’Équipe. Zijn ploeg AG2R Citroën is nog met drie renners in koers in de Tour of the Alps. Ook de Finse klimmer Jaakko Hänninen moest in de derde etappe in de remmen knijpen en vandaag, tijdens de vierde rit naar Kals am Grossglockner, zag de Franse formatie Clément Berthet en Lilian Calmejane opgeven na een valpartij.

Voor Champoussin is 2022 voorlopig een seizoen met twee gezichten. De beloftevolle renner reed dit jaar al naar meerdere top 10-noteringen, onder meer in de Faun-Ardèche Classic, Trofeo Laigueglia, Gran Premio Miguel Induraín en de Classic Grand Besançon Doubs. Daartegenover staat een coronabesmetting, waardoor hij moest passen voor de Tour des Alpes Maritimes et du Var, en problemen binnen de familiaire kring.

Update

Ook Clément Berthet is niet ongeschonden uit de Tour of the Alps gekomen. De 24-jarige Fransman en ploeggenoot van Champoussin kwam ten val in de vierde etappe en blijkt zijn linkersleutelbeen te hebben gebroken. De voormalige mountainbiker zal de komende weken geen rugnummer opspelden. Het is nog onduidelijk wanneer Berthet weer mag koersen.

De jonge klimmer heeft dit seizoen voorlopig 22 koersdagen op de teller staan. Vorige week werd hij nog twaalfde in de Classic Grand Besançon Doubs en twintigste in de Tour du Jura. Berthet is bezig aan zijn tweede seizoen bij de profs. Vorig jaar reed hij ook enkele maanden voor het inmiddels verdwenen Delko.