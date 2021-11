UAE-ploegmanager Joxean Fernández: “Marc Soler is de renner die ik altijd al wilde hebben”

Joxean Fernández, ploegmanager bij UAE Emirates, is enthousiast over zijn nieuwe aanwinst Marc Soler. De Spanjaard verlaat na zeven seizoenen Movistar voor een nieuw avontuur bij de ploeg van Tourwinnaar Tadej Pogačar. “Zijn strijdlust en zijn instelling als aanvallende renner spreken mij aan als ploegmanager. Marc is de renner die ik altijd al wilde hebben.”

“Ik mag Marc zeer graag”, laat Fernández weten in gesprek met Cyclo21. De 50-jarige Spaanse ploegmanager maakt zich geen zorgen om het wispelturige karakter van Soler, integendeel. Bij UAE Emirates beschouwen ze dat als de grootste kracht van de renner, die in 2018 Parijs-Nice achter zijn naam zette en twee jaar later een etappe in de Vuelta won. “Het is een renner die ik mag om zijn karakter. Ik hou van renners met een eigen identiteit, die weten wat ze willen.”

Volgens Fernández krijgt de 27-jarige Soler zijn kansen in een grote ronden. “Sterke ploegen moeten meer dan één kopman hebben. Tadej Pogačar verdient het om leider te zijn in de Tour de France omdat hij de laatste twee edities heeft gewonnen, net zoals João Almeida het verdient voor zijn resultaten in de Giro d’Italia. Waarom zou Marc Soler dan in de Vuelta a España geen ruimte mogen krijgen? Ik zou zelfs graag zien dat Marc zijn sportieve ruimte krijgt in de Vuelta.”

Soler zal soms kopman zijn, maar zal soms ook in een ondersteunende rol aan de start staan voor Pogačar en Almeida. “Ik wil geen gregario van hem maken”, belooft Fernández. “Ik wil dat hij zijn sportieve ruimte krijgt, dat hij wint, maar ook dat hij onmisbaar is in het team.”