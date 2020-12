UAE Emirates verlengt met Laengen, Molano en Troia

Goed nieuws voor Vegard Stake Laengen (31), Juan Sebastián Molano (26) en Oliviero Troia (26), want zij hebben hun contract bij UAE Emirates verlengd. Dat maakt de WorldTour-ploeg bekend op social media.

De drie hebben hun handtekening gezet onder een nieuw tweejarig contract, waardoor ze tot eind 2022 onder contract staan bij UAE Emirates. Laengen en Troia rijden al sinds 2017 voor de ploeg uit de Emiraten, terwijl Molano in 2019 voor het eerst uitkwam voor het team van Tour de France-winnaar Tadej Pogačar.

Molano is een sprinter. De Colombiaan wist in dienst van UAE Emirates al vier keer te winnen en dat deed hij allemaal in eigen land: in 2019 won hij een rit in de Tour Colombia 2.1 en afgelopen seizoen wist Molano drie etappes te winnen in diezelfde rittenkoers. Laengen en Troia vervullen voornamelijk een knechtenrol.