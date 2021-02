UAE Emirates rekent op Kristoff en Trentin in Tour de La Provence

Alexander Kristoff zal zijn eerste wedstrijdkilometers van 2021 afwerken in de Tour de La Provence. De sterke Noorse sprinter maakt deel uit van de selectie van UAE Emirates voor de Franse rittenkoers. Ook Matteo Trentin en Andrés Camilo Ardila zijn van de partij.

In de sprints kan UAE Emirates dus rekenen op Kristoff en Trentin. De Italiaan werd in aanloop naar de Tour de La Provence al zevende in de Grand Prix La Marseillaise. Kristoff kan in het zuiden van Frankrijk rekenen op zijn vertrouwde landgenoten en sprintaantrekkers Sven Erik Bystrøm en Vegard Stake Laengen.

Andrés Camilo Ardila is wellicht in staat om een goed klassement te rijden, aangezien de renners een bergrit krijgen voorgeschoteld met finish aan skistation Chalet Reynard, gelegen op de flanken van de Mont Ventoux. De 21-jarige Colombiaan staat te boek als een van de grootste klimtalenten van zijn generatie, maar kende een geruisloos debuut bij de profs.

De selectie bestaat verder nog uit de aanvalslustige Valerio Conti en puncheur Alessandro Covi. De Tour de La Provence begint aankomende donderdag en eindigt na vier etappes op zondag.

Selectie UAE Emirates voor Tour de La Provence (11-14 februari)

Andrés Camilo Ardila

Sven Erik Bystrøm

Valerio Conti

Alessandro Covi

Alexander Kristoff

Vegard Stake Laengen

Matteo Trentin