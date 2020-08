UAE Emirates rekent op Aru en Ulissi in Ronde van Lombardije vrijdag 14 augustus 2020 om 13:41

UAE Emirates kan zaterdag in de Ronde van Lombardije mogelijk meerdere renners uitspelen in de finale. De ploeg rekent namelijk op Fabio Aru, Diego Ulissi en Valerio Conti. De selectie bestaat verder uit Alessandro Covi, Brandon McNulty, Aleksandr Riabushenko en Edward Ravasi.

Aru is goed uit de coronabreak gekomen. De 30-jarige Sardijn begon met een negende plaats in de Ronde van Burgos, gevolgd door een knappe vijfde plek in de Mont Ventoux Dénivelé Challenge. In de Tour de l’Ain werd hij vervolgens ook nog tiende. Aru eindigde in 2017 (zevende) en 2014 (negende) al eens in de top-10 van de Ronde van Lombardije.

Ulissi is de laatste weken ook uitstekend bezig. Wat heet, de snelle Italiaan eindigde als vijfde in de Ronde van Polen en finishte na George Bennett als tweede in Gran Piemonte. Zijn landgenoot Conti reed dan weer uitstekend in de Tour de l’Ain.

Selectie UAE Emirates voor Ronde van Lombardije 2020

Fabio Aru

Valerio Conti

Alessandro Covi

Brandon McNulty

Aleksandr Riabushenko

Edward Ravasi

Diego Ulissi