UAE Emirates ‘positief’ over uitkomst hartonderzoek Ulissi

Diego Ulissi heeft woensdag een hartonderzoek ondergaan. Zijn ploeg UAE Emirates noemt de eerste uitkomsten ‘positief’. De Italiaanse renner mag donderdag het ziekenhuis verlaten.

Het hartonderzoek, dat werd gedaan in het ziekenhuis Riuniti in Ancona, bevestigde een fibrose in de hartwand van de 31-jarige renner. De ploeg laat weten dat de gevonden afwijkingen stabiel zijn. “Verder onderzoek liet geen hartritmestoornissen meer zien. Er zijn biopten afgenomen en die worden nu in Padua verder onderzocht. Als de resultaten daarvan bekend zijn, kan de uiteindelijke diagnose worden gesteld.”

UAE Emirates meldt ook dat de eerste prognose ‘over het algemeen positief’ is en ‘hoop geeft voor een goed herstel’.

Hartritmestoornissen

Vorige maand werd bekend dat Ulissi voorlopig aan de kant blijft om hartcontroles te ondergaan. Tijdens een reguliere test kreeg de Italiaanse renner last van hartritmestoornissen, die niet eerder waren voorgekomen. Uit onderzoek kwam een ontsteking aan zijn hartspier aan het licht. In 2020 zette Ulissi nog de Giro-etappes naar Agrigento en Monselice achter zijn naam. Ook won hij de Ronde van Luxemburg.