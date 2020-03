UAE Emirates: Niet-besmette renners mogen VAE verlaten donderdag 12 maart 2020 om 20:03

Goed nieuws voor de renners en stafleden van UAE Emirates die niet zijn besmet met het coronavirus: de WorldTour-formatie heeft na een derde testfase besloten dat gezonde werknemers eindelijk de Verenigde Arabische Emiraten mogen verlaten.

De renners en stafleden van UAE Emirates zaten sinds het stopzetten van de UAE Tour in quarantaine. Waar de meeste ploegen begin maart groen licht kregen van de autoriteiten om het land te verlaten, bleef UAE Emirates op eigen initiatief langer in de VAE om verdere testen uit te voeren.

De ploeg bleek namelijk te kampen met enkele besmettingsgevallen. Zo liet sprinter Fernando Gaviria vandaag weten met het coronavirus te kampen. De Colombiaan testte kort na de UAE Tour positief. In een video heeft hij laten weten zich goed te voelen, maar hij verblijft nu al twee weken in een ziekenhuis in Abu Dhabi.

Gaviria moet nog wat langer in de Verenigde Arabische Emiraten blijven, net als de andere renners en stafleden die positief hebben getest op het virus. UAE Emirates wil uit privacyoverwegingen niet zeggen wie besmet zijn geraakt met het virus. De ploeg laat wel weten dat het goed gaat met de besmette personen.