UAE Emirates met sterrenensemble naar Ronde van Burgos dinsdag 21 juli 2020 om 17:15

UAE Emirates rekent in de Ronde van Burgos op Fernando Gaviria, Alexander Kristoff, Fabio Aru én David De la Cruz. Deze namen prijken op de voorlopige deelnemerslijst, zo laat de organisatie van de Spaanse rittenkoers weten.

De WorldTour-formatie heeft met Aru, De la Cruz en de jonge Colombiaan Andrés Camilo Ardila drie klimmers geselecteerd. Aru hoopt na enkele moeilijke jaren weer terug te keren op zijn oude niveau. De 30-jarige Italiaan laat de Ronde van Burgos normaal gesproken links liggen, maar is nu wel van de partij.

De la Cruz (31) is, in tegenstelling tot Aru, wel een vaste klant in de Ronde van Burgos. Vorig jaar eindigde de Spaanse klimmer nog als achtste in het eindklassement, in 2017 en 2018 werd hij zelfs derde. De tien jaar jongere neoprof Ardila, vorig jaar glansrijk winnaar van de Giro d’Italia U23, kan in de schaduw wellicht verrassen.

UAE Emirates kan in de vlakke etappes rekenen op topsprinters Gaviria en Kristoff. Die eerste raakte tijdens de UAE Tour besmet met het coronavirus, maar werd eind maart genezen verklaard. Ook sprintaantrekker Maximiliano Richeze (eveneens een ex-coronapatiënt) en hardrijder Sven Erik Bystrøm zullen over één week beginnen aan de Ronde van Burgos.

Selectie UAE Emirates voor Ronde van Burgos (28 juli-1 augustus)

Andrés Camilo Ardila

Fabio Aru

David De la Cruz

Fernando Gaviria

Alexander Kristoff

Sven Erik Bystrøm

Maximiliano Richeze