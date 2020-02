UAE Emirates met Philipsen en Kristoff naar het Openingsweekend donderdag 27 februari 2020 om 14:24

UAE Emirates rekent in het Openingsweekend op Alexander Kristoff en Jasper Philipsen. De Noor zal in beide wedstrijden worden uitgespeeld als speerpunt, terwijl de beloftevolle Belg als kopman zijn opwachting maakt in Kuurne-Brussel-Kuurne.

De 32-jarige Kristoff is klaar voor de eerste voorjaarsklassiekers van het seizoen. De sterke sprinter verzamelde de voorbije weken al diverse ereplaatsen, zo eindigde hij als tweede in de Clásica de Almería. Kristoff stond de voorbije seizoenen niet aan de start van Omloop Het Nieuwsblad en Kuurne-Brussel-Kuurne, maar is nu dus weer van de partij.

“Ik kijk echt uit naar de Omloop en Kuurne”, zo begint de renner zijn relaas. “Ik voel dat mijn conditie groeit na enkele wedstrijden in Spanje.” Kristoff krijgt zaterdag het gezelschap van de Deense tijdritspecialist Mikkel Bjerg, Tom Bohli, Alessandro Covi, mede-Noor Vegard Stake Laengen, Marco Marcato en de Colombiaanse sprinter Juan Sebastían Molano.

Jasper Philipsen

Van de zeven renners die zaterdag Omloop Het Nieuwsblad betwisten, staan er zes één dag later eveneens aan de start van Kuurne-Brussel-Kuurne. De ploegleiding voert één wijziging door: de beloftevolle Italiaan Covi wordt vervangen door Jasper Philipsen, die met zijn snelle sprint voor een goede klassering kan gaan.

“We trekken naar België met Alexander Kristoff als kopman voor Omloop Het Nieuwsblad, terwijl Jasper Philipsen de ploeg aanvoert in Kuurne-Brussel-Kuurne”, zo legt ploegleider Allan Peiper uit. “Beide renners hebben dit seizoen al laten zien in vorm te zijn. Ze zijn ook erg hongerig naar hun eerste zege in 2020.”

Selectie UAE Emirates voor Omloop Het Nieuwsblad (29 februari)

Mikkel Bjerg

Tom Bohli

Alessandro Covi

Alexander Kristoff

Vegard Stake Laengen

Marco Marcato

Juan Sebastián Molano

Selectie UAE Emirates voor Kuurne-Brussel-Kuurne (1 maart)

Mikkel Bjerg

Tom Bohli

Jasper Philipsen

Alexander Kristoff

Vegard Stake Laengen

Marco Marcato

Juan Sebastián Molano