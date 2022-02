UAE Emirates met meerdere troeven in Omloop Het Nieuwsblad

Fernando Gaviria zien we zaterdag weer terug in koers. De Colombiaan moest vanwege een coronabesmetting passen voor de UAE Tour, maar is inmiddels weer hersteld en kan dus zijn opwachting maken in Omloop Het Nieuwsblad. Zijn werkgever UAE Emirates rekent in de Vlaamse klassieker overigens op meerdere kleppers.

De 27-jarige Gaviria begon uitstekend aan het nieuwe seizoen, spurtte in de Tour of Oman naar twee ritzeges, maar testte bij thuiskomt – voor de derde keer in twee jaar tijd – positief op het coronavirus. De Colombiaanse sprinter moest vervolgens een tijdje in isolatie, maar had geen last van symptomen en blijkt nu alweer fit genoeg om deel te nemen aan Omloop Het Nieuwsblad. Gaviria is, mocht de wedstrijd uitdraaien op een sprint, een gevaarlijke klant voor de overwinning.

UAE Emirates trekt echter niet volledig de kaart van Gaviria. De sterrenformatie rekent in de finale van de Omloop ook op Matteo Trentin, Alessandro Covi en in mindere mate Ryan Gibbons en Juan Sebastián Molano. Trentin is al jaren een vaste waarde in de voorjaarsklassiekers en de ervaren Italiaan verzamelde ook al de nodige ereplaatsen in Omloop Het Nieuwsblad. Vorig jaar werd hij bijvoorbeeld achtste in de koers, in 2020 zelfs vierde.

Verder is het ook uitkijken naar man-in-vorm Covi. De 23-jarige Italiaan, die over een bijzondere goede punch beschikt, was in aanloop naar het Vlaamse Openingsweekend al de beste in de Clásica de Almería. Daarnaast won hij een etappe in de Ruta del Sol. De Noorse luxehelper Vegard Stake Laengen en de Portugese hardrijder Rui Oliveira vervolledigen de selectie.

UAE TEAM EMIRATES voor Omloop Het Nieuwsblad - 2022