UAE Emirates met Hirschi en McNulty naar Ronde van Catalonië

We hebben er een tijdje op moeten wachten, maar Marc Hirschi zal maandag voor het eerst in actie komen namens UAE Emirates. De Zwitserse aanwinst maakt deel uit van de selectie voor de Ronde van Catalonië.

Het wordt voor Hirschi zijn eerste optreden in het tenue van UAE Emirates sinds zijn geruchtmakende transfer van Team DSM naar de ploeg van Mauro Gianetti en Matxin Joxean Fernández. Eerst was er sprake van dat Hirschi zijn debuut zou maken in de UAE Tour, maar volgens de Aargauer Zeitung kende de Zwitser een moeizame aanloop naar het seizoen omdat hij een kies heeft laten trekken en nog worstelde met zijn materiaal.

De Zwitserse allrounder is na een moeizame aanloop echter klaar om zijn eerste wedstrijdkilometers van 2021 af te werken. Zijn nieuwe werkgever UAE Emirates heeft echter meerdere ijzers in het vuur, met ook nog McNulty en de Spanjaard David De la Cruz. De beloftevolle Amerikaan kwam vrij recent nog ongelukkig ten val in Parijs-Nice en zal dus uit zijn op sportieve revanche. Ook De la Cruz is een optie voor het algemeen klassement.

UAE Emirates rekent verder op de jonge Colombiaanse klimmer Andrés Camilo Ardila, Joe Dombrowski, ervaren rot Rui Costa en de uit Colombia afkomstige sprinter Juan Sebastián Molano. “We starten met een mix van talentvolle renners en ervaren gasten. Er zit ontzettend veel kwaliteit in de ploeg. We gaan voor een goed klassement, maar willen tegelijkertijd ook meestrijden voor ritzeges”, zo schetst teammanager Joxean Fernández daags voor de start.

Selectie UAE Emirates voor Ronde van Catalonië 2021 (22-28 maart)

Andrés Camilo Ardila

Rui Costa

David De la Cruz

Joe Dombrowski

Marc Hirschi

Brandon McNulty

Juan Sebastián Molano