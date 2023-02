UAE Emirates met Bax, Wellens en titelverdediger Covi in Vuelta a Murcia

UAE Emirates heeft de selecties bekendgemaakt voor de Vuelta a Murcia (11 februari) en Clásica de Almeria (12 februari). Die eerste wedstrijd wist de ploeg uit het Midden-Oosten vorig jaar te winnen met Alessandro Covi. De Italiaan verdedigt zaterdag zijn titel.

“De overwinning die ik hier vorig jaar behaalde, was een van de mooiste uit mijn carrière”, aldus Covi, die destijds een solo van vijf kilometer uit zijn benen schudde. Hij bleef een uitgedund peloton net voor in finishplaats Puerto de Cartagena. “Om alleen aan te komen, is iets speciaals. Dat mijn ploeggenoot Matteo (Trentin, red.) net achter me als tweede eindigde, maakte het een geweldige dag voor het team. De conditie is goed en ik heb zin om hier weer te koersen.”

Naast Covi, rijden onder anderen Finn Fisher-Black, Marc Hirschi, Domen Novak en de eerdergenoemde Matteo Trentin de Vuelta a Murcia. De Nederlandse en Belgische inbreng komt van respectievelijk Sjoerd Bax en Tim Wellens.

Bax rijdt zondag ook de Clásica de Almeria, net als Covi, Fisher-Black, Trentin, Novak, Ivo Oliveira en Juan Sebastián Molano. Molano sprintte vorig jaar naar een vijfde plaats in de Clásica de Almeria, waar de snelle mannen doorgaans strijden om de zege.