UAE Emirates kondigt Fabrizio Guidi aan als nieuwe ploegleider

Fabrizio Guidi zal volgend jaar plaatsnemen in de ploegleiderswagen van UAE Emirates. De ex-prof uit Italië was in het verleden al ploegleider bij Nippo Vini Fantini, Tinkoff-Saxo en dit jaar nog EF Pro Cycling.

De inmiddels 48-jarige Guidi maakte 25 jaar geleden zijn debuut als profwielrenner in het tenue van Navigare-Blue Storm. De sterke sprinter reed vervolgens voor grote ploegen als Polti, La Française des Jeux, Team CSC en Phonak. In 2007 besloot hij als 35-jarige renner van Barloworld een punt te zetten achter zijn carrière.

Guidi wist op de fiets heel wat overwinningen te boeken. Zo staan er drie etappezeges in de Vuelta a España op zijn palmares, won hij twee ritten in de Giro d’Italia en was hij ook de beste in onder meer de Trofeo Laigueglia, de Ronde van Denemarken en de GP Kanton Aargau. Verder won hij een keer de puntentrui in de Giro en Vuelta.

Wijzigingen

En nu begint Guidi aan een nieuw avontuur bij UAE Emirates, de ploeg van Tourwinnaar Tadej Pogačar. “Ik kijk al lange tijd met bewondering naar UAE Emirates. Ik ben trots op het feit dat ik nu deel mag uitmaken van deze ambitieuze ploeg. Het is een belangrijke kans en ik kan niet wachten om aan dit nieuwe avontuur te beginnen.”

In oktober wist UAE Emirates zich al te versterken met een landgenoot van Guidi: Fabio Baldato. De voormalige sprinter en klassiekerspecialist komt over van CCC. Neil Stephens vertrekt dan weer naar Bahrain Victorious en ook Paolo Tiralongo lijkt op weg naar de uitgang.