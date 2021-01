UAE Emirates bevestigt driejarige deal met Marc Hirschi

Het was al enkele dagen bekend, maar UAE Emirates heeft de komst van Marc Hirschi nu ook officieel bevestigd. De Zwitser, die overkomt van Team DSM, tekende een driejarig contract.

Hirschi, de beloftenwereldkampioen van Innsbruck (2018), beleefde afgelopen seizoen zijn grote doorbraak in het profpeloton door zowel een Touretappe als de Waalse Pijl te winnen. Ook werd hij tweede in Luik-Bastenaken-Luik en legde hij beslag op het brons tijdens de WK wegwedstrijd in het Italiaanse Imola. De Zwitser voegt zich nu bij zijn nieuwe ploeg tijdens het trainingskamp in de Verenigde Arabische Emiraten.

“In de eerste plaats wil ik mijn vorige ploeg bedanken voor alles wat ze de afgelopen drie jaar voor me hebben gedaan”, laat Hirschi weten via zijn nieuwe ploeg. “Ik ben blij dat ik nu kan zeggen dat ik naar UAE Emirates kom. Ik ben erg enthousiast over mijn transfer. We delen dezelfde aanpak en doelen. De ploeg is goed bezig en is de voorbije jaren erg gegroeid. Ik kijk ernaar uit om van die dynamiek te profiteren.”

Zwitserse connectie

Dinsdag wist WielerFlits al te melden dat Hirschi dit wielerseizoen uitkomt voor UAE Emirates. Zijn vorige ploeg, Team DSM, had even daarvoor laten weten dat de Zwitser per direct vertrok bij het team ondanks een doorlopend contract. Via de Zwitserse connectie met UAE-manager Mauro Gianetti waren al de eerste contacten gelegd. In de afgelopen weken werd een overgang van Team DSM bespreekbaar en handelde UAE Emirates heel snel.

In de klassiekers kan Hirschi in de Ardense wedstrijden een sterk blok vormen met Diego Ulissi, Davide Formolo, Rui Costa en eventueel Tourwinnaar Tadej Pogačar, die op het WK in Imola al aantoonde ook een goede eendagswedstrijd in de benen te hebben. In het Vlaamse werk kan de Zwitser van start gaan met onder anderen Matteo Trentin, Fernando Gaviria en Alexander Kristoff aan zijn zijde.