Tweede zege van het seizoen voor Pascal Ackermann: “Ben weer op niveau”

Pascal Ackermann heeft de sprint in de vierde etappe van de Ronde van Polen gewonnen. De Duitser van UAE Emirates klopte de jonge renners Jordi Meeus en Jonathan Milan. Voor Ackermann is het zijn tweede zege, hij won de Bredene Koksijde Classic in maart, van het seizoen. “Beklimmingen onderweg, die niet steil zijn, dat is ideaal voor mij.”

“Het is geweldig! Ik voel me voor het eerst na mijn blessure terug op mijn niveau van weleer. Ik heb eindelijk terug kracht in de benen.” Ackermann brak in april zijn stuitbeen, waarna anderhalve maand geen wedstrijd kon rijden. Vervolgens kwam hij in de Ronde van Slovenië met een derde plaats dicht bij de overwinning, maar hij moest wachten tot in de Ronde van Polen om terug zijn handen in de lucht te gooien.

“Er waren veel beklimmingen vandaag, maar ze waren niet steil. Dat is ideaal voor mij”, vertelde de sprinter op de ploegsite. “Ik kreeg een geweldige lead-out van Molano (Juan Sebastian, red.). Ik moet de ploeg bedanken dat ze vandaag in mij geloofden.”